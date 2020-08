Torna, nonostante l’emergenza coronavirus, il Festival “Settimane Musicali Internazionali”. Gianluca Faragli, presidente dell’associazione Musica&Cultura Pentagramma, spiega: “Superati i drammatici giorni dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’economia tutta e non di meno il settore della cultura, mi sono chiesto se fosse stato opportuno rinviare la sesta edizione del festival al prossimo anno. Poi però lo stimolo pervenuto da alcuni sindaci, la rinnovata collaborazione con l’Associazione Oltregiogo, la voglia di ricominciare e di non interrompere il progetto portato avanti in questi anni dalla nostra associazione rivolto a diffondere, attraverso giovani talentuosi musicisti la musica classica tra i nostri borghi, mi ha portato a pensare che il Festival non doveva essere interrotto. Ci tengo a sottolineare che peraltro, tale attività, nel corso degli anni ha consentito di far conoscere alcuni dei luoghi più belli delle nostre comunità e nel contempo ha fatto scoprire molte delle attività commerciali presenti permettendo infine una raccolta di fondi a favore della Lilt (sezione di Novi Ligure)”. “Per tutti questi motivi – prosegue Faragli -, oggi più che mai ho pensato che il nostro territorio doveva essere valorizzato. Gli eventi sono messi in opera grazie al contributo sostanziale dell’Associazione Oltregiogo e sotto il patrocinio delle amministrazioni Comunali interessate, unitamente agli sponsor locali che si sono dimostrati ancora una volta interessati.

Lo scopo è duplice: da un lato valorizzare il talento di giovani musicisti che si alterneranno nel corso delle serate programmate; dall’altro mettere in risalto e far conoscere le ricchezze architettoniche, ambientali e naturali del nostro territorio. Da cinque anni ormai, per volere del sottoscritto, in qualità di Presidente e di Direttore Artistico dell’Associazione, tutte le risorse derivanti da queste iniziative vengono messe a disposizione della LILT, per l’attuazione di progetti di ricerca in campo oncologico”. Il festival 2020 inizia domani sera, 9 agosto, a Voltaggio, alle 21,15 nel Parco delle manifestazioni estive, con il concerto dal titolo “Tango & dintorni”. Si esibirà il Trio Panamericano, composto da Elena Bacchiarello (clarinetto), Davide Nari (sassofono) e Federico Gerino (pianoforte). Ne programma di sala musiche di Richard Galliano (Tango pour Claude), Jean-Baptiste Singelée (Duo Concertant), Astor Piazzolla (La Muerte del Angel, Primavera portena e Oblivion), Gino Samyn (Contre la Montre), Riccardo Zegna (Maldito Duende), Jacob do Bandolim (Doce de coco), Primo de Rivera (Danzon). Prossime tappe, fino al 10 ottobre, a Castelletto d’Orba, Silvano d’Orba, Parodi Ligure, Carrosio e San Cristoforo. In base alla normativa anto COVID in atto, sarà necessario telefonare al numero 342/6264764 per prenotare fino all’esaurimento dei posti disponibili.