Cosa legge una scienziata? Paola Rivaro a “Il libro sul Comodino”

Tornata da poco da una delle sue numerose missioni scientifiche in Antartide, la professoressa Paola Rivaro, sarà ospite di “Il libro sul comodino”, la serie di incontri culturali che si svolgono mensilmente in biblioteca a Novi Ligure. A dialogare con la prestigiosa ospite, sarà scrittrice e psicoterapeuta Daria Ubaldeschi, ideatrice, insieme a Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona e Andrea Vignoli del fortunato happening.

Paola Rivaro svelerà il “suo Libro del cuore”, giovedì 18 aprile alle 18,30 nell’Auditorium della Biblioteca Civica di Novi Ligure in via Marconi, 66.