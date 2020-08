Dopo il periodo di chiusura imposto dall’emergenza sanitaria e le numerose richieste per accedere ai percorsi di visita ricevute nel primo mese di riapertura al pubblico, la Direzione regionale Musei per il Piemonte amplia le possibilità di ingresso in diverse sedi museali, con ulteriori orari e giornate di visita che restano in vigore fino al mese di ottobre. Oltre ai giorni di apertura già previsti, il Forte di Gavi incrementa il calendario delle aperture con nuove date per il fine settimana: sabato 5 settembre, 12 settembre, 3 ottobre in orario 8,30-18,30; domenica 23 agosto, 13 settembre, 11 ottobre in orario 9,30-18,30; sempre con ultima visita alle 17,30. Date che si aggiungono a quella stabilite a inizio luglio dalla Direzione regionale Musei: giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 17,30; aperto di domenica secondo il seguente calendario: luglio 5, 19, 26; agosto – 2, 16, 30; settembre – 6, 20; ottobre – 4, 18; novembre – 1, 15, 29; dicembre – 6, 20; aperto di mercoledì secondo il seguente calendario: luglio – 8; agosto – 5, 19; settembre – 9, 23; ottobre – 7, 21; novembre – 4, 18; dicembre – 23; aperto martedì 8 dicembre. Nella parte della settimana che per la maggior parte del pubblico coincide con il tempo libero, spiegano dalla Direzione, “si intende quindi agevolare la conoscenza di una struttura unica nel suo genere, scaturita da un processo di stratificazione storica che va dall’Alto Medioevo, con la presenza documentata di un antico castello, all’età contemporanea, con le memorie delle due guerre mondiali, sino ad apparire oggi un sorprendente esempio di architettura di difesa perfettamente integrato nel paesaggio circostante”.

Per il Forte di Gavi un’altra buona notizia a seguito del cambio della direzione, dopo la riattivazione della bellissima illuminazione artistica. “Dopo questo primo mese in cui sono state sperimentate particolari modalità di visita per via dell’emergenza sanitaria – spiega la direttrice Enrica Pagella – abbiamo deciso di introdurre un progressivo ampliamento dell’orario, confortati dall’interesse e dall’entusiasmo dimostrati dal pubblico. In questa insolita estate, segnata dall’inevitabile calo degli arrivi dall’estero e orientata più che in passato al turismo di prossimità, ci è sembrato opportuno non solo aumentare giorni e orari di ingresso, ma inserire anche l’apertura di spazi in genere preclusi ai visitatori, come l’Appartamento di Mezzanotte di Palazzo Carignano a Torino, che completa lo splendore della visita all’edificio guariniano con i superbi interventi barocchi che trionfano in alcune sale”. Per il Forte di Gavi, visite accompagnate in gruppo. Biglietti: intero 5 euro; ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni. Info: [email protected]; tel. 0143 643554. L’accesso alle sedi museali resta però subordinato alle modalità di prenotazione entrate in vigore a luglio con la riapertura al pubblico in base alle prescrizioni anti-Covid. Tutte le info su orari, biglietti e prenotazioni sono disponibili sul sito web http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/