Erano attesi a Capanne di Cosola, dove avrebbero dovuto passare la notte in vista della nuova partenza lungo la Via del Sale il giorno successivo. Due cittadini svizzeri erano partiti da Varzi zaini in spalla e scarponi ai piedi alla volta della località di Cabella Ligure per poi raggiungere il Mar Ligure, fra gli splendidi scenari dell’Appennino, con diversi giorni di cammino. Durante il tragitto, al Pian dell’Armà, a 1500 metri di altitudine, in Lombardia, a causa del maltempo, hanno però perso la strada mentre è arrivato il buio. In loro aiuto si sono mobilitati il Soccorso Alpino della provincia di Alessandria e Pavia e i vigili del fuoco. I due escursionisti sono stati ritrovati intorno a mezzanotte, sani e salvi