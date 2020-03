Sono due i casi accertati di Coronavirus in provincia di Alessandria

Sono due le persone cui è stato accertato il Coronavirus in provincia di Alessandria. Dopo il ricovero in rianimazione all’ospedale di Tortona, di un paziente di 68 anni, risultato positivo al Coronavirus, ora trasferito alle Molinette di Torino, ieri a un secondo paziente, ricoverato nel reparto di medicina dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure, è stato effettuato il tampone, oggi pomeriggio, martedì 3 marzo, sono arrivati i risultati e il paziente è risultato positivo al Covid-19. L’uomo, di 70 anni, è ora in rianimazioni e le sue condizioni sono stabili.

Dal reparto di medicina per il momento non saranno dimessi, né ricoverati nuovi pazienti.

Nel frattempo all’Ospedale di Tortona, gli ospedalieri, entrati in contatto entrati in contatto con il paziente risultato positivo ieri, sono in isolamento e sia il Pronto Soccorso sia il reparto rianimazione restano chiusi.