Dopo la breve pausa ferragostana il tour di Attraverso festival riparte da Rocca Grimalda. Lunedì 23 agosto il sagrato della chiesa dell’affascinate paese adagiato su uno sperone roccioso alla sinistra del fiume Orba, ospita Piergiorgio Odifreddi.

Alle 21 il professore e matematico propone una lectio magistralis dal titolo Sorella scimmia, fratello verme – Gli animali e la scienza, in cui racconterà di come molti scienziati hanno cambiato il mondo osservando e studiando il comportamento degli animali.

A volte i collegamenti tra un particolare animale e un particolare scienziato sono stati così emblematici da diventare addirittura proverbiali, come le rane di Galvani, le tartarughe e i fringuelli di Darwin, il cane di Pavlov, le oche di Lorenz, il gatto di Schrödinger. Raccontando le vicende legate ad alcuni di questi binomi Odifreddi ripercorre la storia della scienza dal peculiare punto di vista degli animali, sottolineando in tal modo lo stretto legame che intercorre tra la Natura e l’uomo.

Piergiorgio Odifreddi ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica. Eminente studioso di logica e matematica, è docente presso la Cornell University e l’Università di Torino. Collaboratore di «Repubblica», «L’Espresso», «Le Scienze» e «Psychologies», dirige per Longanesi la collana di divulgazione scientifica «La Lente di Galileo». Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, tra le quali, come ospite fisso, a Crozza Italia su La7. Ha vinto nel 1998 il Premio Galileo dell’Unione Matematica Italiana, nel 2002 il Premio Peano della Mathesis e nel 2006 il Premio Italgas per la divulgazione.



Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle 21 e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. Le porte dell’area spettacoli apriranno a partire dalle 19.30.

I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

(Nella foto il castello, uno dei simboli di Rocca Grimalda)