Per avere il ponte completamente rifatto si rischia di dover aspettare il 2022, così a breve sarà attivato un senso unico alternato riservato alle auto. Sono iniziati da qualche tempo i lavori sul ponte sul Neirone, a Gavi, lungo la strada provinciale 162 di Monterotondo. Il manufatto è chiuso dall’estate del 2020, quando una parte è crollata nel Neirone. La Provincia lo aveva quindi interdetto al traffico e da allora chi deve andare a Monterotondo deve percorrere la strada comunale della Lungarola, stretta e quindi pericolosa, non adeguata ai mezzi pesanti, costretti a passare da Serravalle Scrivia.

Per rifare il ponte ex novo, quindi più largo e norma, secondo la Provincia servono circa 500 mila euro, soldi che Palazzo Ghilini ovviamente non ha. A ottobre la nuova amministrazione comunale di Gavi si era attivata con la Regione, che aveva promesso i fondi per la prossima primavera ma i tempi per avere il ponte nuovo rischiano di diventare molto lunghi tra iter autorizzativo e cantiere. Così, di recente sono partiti i lavori che consentiranno il transito alle auto con senso unico alternato, grazie a un accordo tra Comune, Provincia e Regione. I lavori in corso sono progettati e finanziati dalla Provincia.