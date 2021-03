Riceviamo e pubblichiamo:

In questi ultimi mesi, malgrado le restrizioni alle attività sportive e ricreative di gruppo che ci hanno costretti a sospendere e rimodulare il calendario delle nostre uscite escursionistiche sul territorio, abbiamo lavorato “dietro le quinte del trekking”, dando vita un progetto a noi molto caro perché coinvolge i nostri territori, che molto hanno da raccontare e da mostrare. E’ online la sezione del nostro sito internet interamente dedicata alle Vie del Sale: tre percorsi (la Via del Sale, la Via del Mare e la Via Piacentina) che coinvolgono quattro Regioni e che uniscono la Pianura Padana e l’entroterra alla Costa Ligure. Un cammino affascinante, in grado di stupire il camminatore passo dopo passo, alla scoperta dei nostri borghi e del nostro Appennino per poi assaporare il piacere di raggiungere il mare; tutto questo a passo lento, in un’ottica di sostenibilità del turismo sia dal punto di vista ambientale sia di sostegno alle attività locali. Il progetto ha preso vita grazie al prezioso contributo dei nostri volontari, che si sono adoperati e hanno messo a disposizione le loro competenze ed abilità per permettere a tutti coloro che vorranno intraprendere il cammino di pianificare il viaggio con l’ausilio di un prodotto utile e completo. All’interno delle pagine dedicate alle Vie del Sale, infatti, abbiamo inserito le descrizioni e le tracce GPS dei cammini suddivisi per tappe, informazioni sulle strutture ricettive per il ristoro ed il pernottamento, indicazioni logistiche e cenni storici sulle principali località attraversate. La sezione è raggiungibile dalla nostra home page www.lapietraverde.org, oppure direttamente dal seguente link: https://www.lapietraverde.org/via-del-sale.html.

A completamento del progetto, abbiamo creato il logo delle Vie del Sale, la credenziale del cammino (che rappresenta il “passaporto” del camminatore su cui far apporre i timbri delle strutture ricettive lungo il percorso) e la spilla da appuntare sullo zaino a testimonianza del cammino stesso. Prossimamente sarà inoltre realizzata la guida tascabile bilingue dei cammini, che affiancherà la cartografia precedentemente realizzata dallo Studio Cartografico Italiano, anch’essa a disposizione a chi ne farà richiesta. Un ringraziamento particolare per il supporto a: Club Alpino Italiano Sezione di Tortona, FederTrek Escursionismo e Ambiente, FIE-APPENNINO TREKKING, Associazione iCaminantes. Quando molteplici energie si uniscono per un comune obiettivo condividendo conoscenza, esperienza ed amore per il proprio territorio, senza secondi e reconditi fini, senza mercimonio alcuno, non può che nascere qualcosa di veramente unico: da oggi quest’impegno diviene patrimonio di tutti. A Voi l’invito a visitare il sito, farvi affascinare da quanto propone e da ultimo andare a visitare e vivere in prima persona questi luoghi ricchi di fascino. Buon cammino!

Il Presidente Flavio Mogni