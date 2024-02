Tentano un furto di pneumatici:arrestati un giovane e un minorenne.

I carabinieri di Tortona, Novi Ligure e Alessandria arrestano un 24enne e un minore, entrambi con precedenti di polizia. È solo l’epilogo di quanto avvenuto nel corso della notte, al culmine dei servizi predisposti per individuare i ladri di gomme che stanno colpendo in varie zone della provincia. Poco prima, i due, con il volto coperto da passamontagna e cappellino, hanno tentato di rubare gli pneumatici di un’autovettura parcheggiata in piazza Magellano, inconsapevoli della presenza dei carabinieri che stanno battendo il territorio sulle loro tracce.

Vengono presi con le mani nel sacco. La perquisizione permette di rinvenire sull’auto del 24enne materiale per il travisamento, chiavi inglesi, una mazza da baseball, due cric idraulici e tre telefoni cellulari. Dopo una notte in camera di sicurezza per il maggiorenne e presso il domicilio per il minore, i due appaiono, rispettivamente, davanti al Tribunale di Alessandria e al Tribunale per i Minorenni di Torino, che convalidano gli arresti e dispongono misure cautelari nei loro confronti.