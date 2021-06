Un nuovo incidente sul lavoro nei cantieri del Terzo valico. È avvenuto ieri, 4 giugno, intorno alle 17, a Voltaggio. Secondo quanto riporta Radiogold, una betoniera si è ribaltata all’interno del cantiere Val Lemme. L’autista non sarebbe in gravi condizioni. Nel cantiere sono arrivati i carabinieri e, come avviene sempre in questi casi, anche i tecnici del servizio sicurezza nei posti di lavoro dell’Asl (Spresal). Sulla lunghissima serie di incidenti nei cantieri del Terzo valico interviene l senatrice Susy Matrisciano (5 stelle): “Sostengo da tempo che sul tema sicurezza le parole non bastino più. Servono prevenzione e controlli mirati, accompagnati da un grande investimento in formazione ed informazione nei luoghi di lavoro.

La cultura della sicurezza non è un costo, ma un valore sul piano organizzativo e lo strumento più efficace per prevenire incidenti che possono cambiare la vita di un lavoratore e della sua famiglia, se non addirittura essere fatali.

Per questo, come M5S, abbiamo fortemente voluto la commissione di inchiesta che si è finalmente insediata al Senato. Partire anche con l’esame del ddl sulla procura nazionale del lavoro – conclude la senatrice -, una struttura speciale composta da un pool di magistrati per indagare e prevenire gli incidenti, sarebbe un ulteriore tassello per garantire la tutela dei lavoratori”.