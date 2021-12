Un Natale di luce a Tortona

Il successo e i numerosi apprezzamenti positivi dello scorso anno hanno spinto il Comune a voler riproporre anche per il 2021 l’atmosfera magica del Natale, posizionando nel centro cittadino grandi installazioni natalizie in 3D con soggetti e strutture nuove e diverse.

“L’idea di ripetere la bella esperienza del 2020 è risultata particolarmente meritevole – spiegano dal Comune -, tanto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha voluto assumerla come “progetto proprio” e, quindi, realizzarla in partnership con l’amministrazione comunale, sostenendola non solo a livello progettuale, ma anche economicamente destinando un importante contributo all’iniziativa”.

“Tutte le installazioni, come lo scorso anno, sono state allestite nei punti più significativi e rappresentativi per la città – aggiungono -, con l’obiettivo di favorire un clima di festività, di realizzare un contesto natalizio urbano di particolare impatto, in grado di costituire di per sé un’attrazione significativa ed importante in termini di richiamo e promozione della città, oltre che di sostegno al comparto commerciale cittadino”.

Il progetto è stato portato a termine anche grazie alle aziende tortonesi che hanno risposto alla richiesta da parte del Comune di sponsorizzazione del Natale.

Hanno aderito come main sponsor: Ecoprogram-Ariel car e FaP Investments srl; come sponsor: FarmaTortona srl, Lugano srl, Osteria Billis, ASMT-Gestione Ambiente;

in qualità di sostenitori: Algasol srl, MITS srl, Trilly tutti Brilli srl e Seven Beauty srl,

a cui va aggiunta la BPER Banca, il cui contributo annuale è stato fondamentale per le attività e le manifestazioni dell’ente.

“Grazie al loro prezioso sostegno, Tortona potrà fruire di una splendida illuminazione natalizia che, insieme alle luminarie delle vie predisposte dall’associazione commercianti cittadina, realizzate grazie all’impegno di alcuni commercianti e al contributo di Simecom, renderà la città scintillante e gioiosa – concludono -.

A tutti, aziende, enti e singoli commercianti, che hanno contribuito alla realizzazione di “Un Natale di Luce 2021” va il grazie più sentito da parte dell’amministrazione”.

Ma il Natale a Tortona prevede, oltre alle luci, anche alcune iniziative:

– mercoledì 8 dicembre, con “Christmas Songs” gli allievi e gli insegnanti della Civica Accademia “Lorenzo Perosi” alle 16,30, regaleranno un pomeriggio musicale esibendosi in tre punti del centro città: piazza Arzano, piazza Duomo e piazzetta San Michele;

– domenica 12 dicembre, in via Emilia dalle 9 alle 1, si terrà “Alla Fiera del G.A.S. – mangia, pensa, vivi sostenibile”, mercato di prodotti biologici e artigianali a cura del Gruppo Acquisto Solidale di Tortona.

Nel pomeriggio di domenica 12 alle 17,30 in Duomo, a cura del Festival Perosiano, l’Ensemble Vocale Ambrosiano eseguirà il “Concerto di natale”, mentre il 23 dicembre alle 19, al Teatro Civico, è previsto lo spettacolo teatrale per famiglie “Il Gruffalò”.