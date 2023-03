Una tappa del Giro-E per il 20° anniversario del Museo dei Campionissimi.

Il 17 maggio, lo stesso giorno in cui passerà per Novi Ligure il Giro d’Italia

Vent’anni fa nasceva il Museo dei Campionissimi. Per festeggiare l’anniversario, Novi Ligure ospiterà la partenza di una tappa del Giro-E.

Il grande evento ciclistico è in programma il 17 maggio, lo stesso giorno in cui si correrà l’undicesima tappa del Giro d’Italia cha partirà da Camaiore e terminerà a Tortona.

Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019. Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, consente ai partecipanti di vivere un’esperienza da professionista, percorrendo le strade del Giro d’Italia pochi minuti prima del passaggio dei professionisti, a traffico chiuso e tra ali di folla; a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore.

Il Giro-E non è solo evento sportivo ma è soprattutto veicolo di comunicazione per i temi legati alla mobilità sostenibile, alla sostenibilità ambientale e all’inclusione: per l’edizione 2023 verranno sviluppate azioni per l’ambiente, con la presenza nella città di partenza del Green Fun Village, un’area dove ci saranno attività e giochi per informare e sensibilizzare la popolazione sui temi della sostenibilità in modo divertente. Un video sulla città di partenza verrà trasmesso durante la diretta tv internazionale del Giro d’Italia (Rai2, Eurosport e tutte le tv estere collegate).

Il Giro-E si correrà dal 6 al 28 maggio, come il Giro d’Italia. La presentazione ufficiale del percorso si terrà a Milano il 4 aprile prossimo alle ore 11,30 presso l’Rcs Academy di via Rizzoli, 8.