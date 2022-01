A Vignole Borbera bocciata la mozione della minoranza con la quale si chiedeva ad amministratori e consiglieri di sottoporsi a test sul consumo di droga. L’opposizione, come annunciato, ha presentato all’assemblea l’esito dei test dei suoi rappresentanti, tutti negativi e Giovanni Moschini Monti, capogruppo, ha ricordato che con la mozione “si sia voluto dare un segnale forte di trasparenza verso i cittadini che hanno il diritto di sapere se coloro che assumono le decisioni collettive siano lucidi e consapevoli. Sottoporsi al test è una scelta volontaria e non è un’iniziativa politica”. Il sindaco Giuseppe Teti si è detto contrario in quanto “la proposta ha carattere politico poiché la volontarietà del test verrebbe meno se il Consiglio deliberasse a favore. La dimensione privata non può essere invasa da una decisione politica. La volontarietà del test in caso di non effettuazione porterebbe l’amministratore comunale a essere additato”. Secondo Teti, va invece sottolineato “il problema dell’assunzione di alcol nei giovani. E’ necessario rafforzare il ruolo informativo delle scuole sui danni derivanti dall’assunzione di alcol e droghe”. Moschini ha evidenziato come sia sbagliata l’equivalenza degli effetti delle droghe e dell’alcol, “in quanto l’assunzione dì droghe è illegale”. Mozione respinta con sette voti contrari e tre a favore.