E’ quasi pronta la pista ciclopedonale costruita a Vignole Borbera dal Comune con i fondi del Terzo valico. Si deve solo concludere l’installazione delle ringhiere in legno. In totale, 1.800 metri dal centro abitato a località Vanzelle, con un tratto aperto anche alle auto. La pista prosegue poi verso le località Buio, Variano e Castelratti e in parte è riservata solo ai residenti. Il tracciato evita a pedoni e ciclisti di percorrere la strada provinciale 140 della Val Borbera, nel rettilineo tra il casello A7 e località Vanzelle da sempre pericoloso. Una situazione difficile in parte risolta con l’installazione degli autovelox da parte del Comune. “La pattuglia dei vigili – spiega il sindaco, Giuseppe Teti – una volta la settimana effettua i controlli sulla velocità inserendo il dispositivo previsto nei Velo Ok. Vengono inoltre comminate più cento multe l’anno grazie al sistema che controlla il passaggio con il rosso al semaforo”. La pista è stata finanziata con una quota del milione di euro del Terzo valico. Il Comune ha anche realizzato il canale scolmatore con il quale si vogliono evitare gli allagamenti avvenuti con l’alluvione del 2014.