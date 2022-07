Vigo: bancarelle e musica per la “Festa della Trebbiatura”

La mietitura e la trebbiatura sono le ultime due fasi del lavoro cui viene sottoposto l’alimento più prezioso, iniziato in inverno con la semina: il grano. Fino all’inizio del ‘900, queste importanti operazioni venivano eseguite a mano dai mietitori e dai trebbiatori, ma poi finalmente, arrivarono i macchinari che alleviarono in parte il lavoro.

Quest’anno per varie ragioni, sia a causa della guerra in Ucraina, definita da secoli “il granaio d’Europa”, il cui cereale fatica ad essere esportato, sia per la siccità, il grano è diventato ancor più raro. Parlare del cereale per eccellenza è dunque importante.

Domenica 31 luglio, a Vigo, bella frazione di Albera Ligure si celebra il grano con la “Festa della Trebbiatura”. Dalle 10 del mattino, nel piccolo borgo saranno presenti bancarelle dove acquistare oggetti di artigianato e prodotti enogastronomici del territorio.

Inoltre sarà allestita un’esposizione di trattori d’epoca.

Alle 17 inizierà la trebbiatura, mentre alle 20 sarà servita la cena contadina. Il menù prevede: antipasti locali, minestrone, dolce acqua e vino. Il costo della cena è di 15 euro.

La giornata sarà accompagnata dalle fisarmoniche di Alessandro e Lorenzo.

L’evento è organizzato dal Circolo Acli La Baracca di Vigo.

Per la cena è necessario prenotare entro domani 28 luglio ai numeri: 3713475803 – 3487901073.

(Foto: Massimo Sorlino)