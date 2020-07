Fino a poche ore fa erano stati raccolti 3.250 euro a favore della lotta contro la leucemia e oggi, sabato 4 luglio, alle 18, il voltaggino Andrea Fontana, scomparso nel 2008 a 33 anni, sarà ricordato come ogni anno con la nuova edizione di “Ciao Funta”. Per la prima volta la manifestazione sarà on line, con una diretta Facebook, per via del rispetto delle norme legate al distanziamento per il coronavirus. La raccolta fondi è partita circa due mesi fa a favore dell’Ail, l’associazione per la ricerca contro la leucemia, i linfomi e il mieloma di Alessandria e sta proseguendo in vista dell’evento di oggi.

In queste settimane tanti comici genovesi, da Marco Rinaldi fino ad Andrea Possa, che negli anni scorsi erano saliti sul palco di Voltaggio, hanno sostenuto l’iniziativa benefica pubblicando una serie di video on line. Oggi alle 18 si terrà un brindisi per ricordare Andrea, proseguire la raccolta fondi e pensare già all’edizione 2021. Per donare basta connettersi all’indirizzo https://gf.me/u/x2gtwu.