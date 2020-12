Dovrebbero iniziare nel 2021 i lavori sulla frana della strada della Bocchetta, a Voltaggio: durante l’intervento la provinciale resterà chiusa. A sei anni dall’alluvione che provocò il crollo di metà carreggiata nel torrente Lemme, la Provincia ha approvato il progetto per sistemare il tratto di strada tra Molini e il passo appenninico. All’epoca, la Provincia chiuse la strada scatenando le proteste degli abitanti dell’alta Val Lemme. Dopo la rimozione dei blocchi da parte di ignoti, con relativa denuncia ai carabinieri, l’amministrazione provinciale riaprì la strada con un senso unico alternato e il divieto ai mezzi pesanti.

Nell’estate del 2019 i lavori sembravano imminenti con la conseguente chiusura per via del cantiere. Il Comune di Voltaggio e le Aree protette dell’Appennino Piemontese chiesero però alla Provincia di consentire il transito con senso unico alternato per evitare la chiusura totale della strada, scelta che avrebbe comportato costi maggiori poiché sarebbe stato necessario “tagliare” la parte di strada a monte della frana. Da allora tutto è rimasto fermo. Nel 2021 è prevista la gara per assegnare i lavori e quindi l’apertura del cantiere con relativa chiusura al traffico, come confermano da palazzo Ghilini. L’alternativa per l’alta Val Lemme per arrivare in Liguria sarà quindi la provinciale della Castagnola.