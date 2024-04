Voltaggio: Una camminata ecologica per proteggere l’ambiente.

Non è importante dove, l’importante è il motivo…almeno nel caso della Passeggiata ecologica in calendario, domenica 21 aprile, ideata nell’ambito della 54°edizione della Giornata Mondiale della Terra, per proteggere l’ambiente.

L’appuntamento è alle 14,30 in Caldana, piazza XXV Aprile a Voltaggio. Ad organizzare la passeggiata è la Croce Rossa di Gavi, in collaborazione con il Comune e Gestione Ambiente.

Lo scorso anno le squadre di volontari si erano dedicate a ripulire le sponde dei corsi d’acqua raccogliendo tantissimi sacchi di rifiuti e di cose smarrite o abbandonate. Quest’anno l’itinerario non è stato comunicato, sarà una sorpresa! L’importante sarà portare una bottiglia d’acqua e indossare scarpe comode per “lasciare un impronta diversa”.

I guanti e i sacchi per raccogliere i rifiuti saranno forniti dagli organizzatori.

La passeggiata è gratuita e adatta a tutti.

In caso di tempo avverso, la camminata sarà rinviata a domenica 28 aprile.

“La prima Giornata della Terra, nel 1970, ha mobilitato milioni di cittadini dando vita al movimento ambientalista. Da allora, la Giornata della Terra, si è trasformata nel più grande evento civico del pianeta, coinvolgendo miliardi di persone in quasi 200 Paesi pronte a salvaguardare il pianeta e lottare per un futuro più luminoso”.