Cede il fondo stradale: nuovamente chiusa la strada 158 della Lomellina

Da ieri, 25 marzo, la strada provinciale della Lomellina è chiusa all’altezza dell’azienda agricola Pernigotti, nel Comune di Novi Ligure. La Provincia ha fatto installare dei blocchi di cemento per impedire il transito degli automezzi in un breve tratto dove da tempo era in corso il cedimento del manto stradale. Una situazione che si è aggravata di molto negli ultimi giorni, fino a ieri, quando si è creato uno scalino di ben 20 centimetri. Al momento, impossibile sapere quale tipo di intervento sarà necessario per ripristinare la stabilità della strada nè i tempi della sua riapertura. La viabilità alternativa tra Novi e Gavi passa per Tassarolo oltre che per Pasturana e Serravalle, dove i disagi al traffico non mancano per via della chiusura prolungata di via Garibaldi.

La provinciale era stata chiusa l’ultima volta tra ottobre e dicembre per i lavori sul ponte del rio Torto, sempre in territorio novese.