Questa mattina, 12 gennaio, il Comandante Provinciale Colonnello Massimiliano Rocco ha consegnato a 20 Carabinieri dei reparti dipendenti il grado superiore. Ad avanzare di grado sono stati il Mar. Ord. Alessandra Campana e il Vice Brig. Stefano Antonino Messina, della Stazione di Bosco Marengo, il Mar. Ord. Danilo Natillo e il Vice Brig. Francesco Langella della Stazione di Stazione Novi Ligure, il Mar. Ord. Dario Cassarà e Mar. Ord. Marco Guglielmetto della Stazione di Valenza, il Mar. Ord. Mariano Marasco della Stazione di Capriata d’Orba, il Mar. Ord. Andrea Margoni della Stazione di Alessandria Principale, il Mar. Ord. Pietro Petito, Comandante dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Tortona, il Brig. Gustavo Dabbono della Stazione di Novi Ligure, il Brig. Ivan Roncalli della Stazione di Carpeneto, il Brig. Marcello Bartolomeo Struppa della Stazione di Serravalle Scrivia, il Brig. Alessandro Ugo della Centrale Operativa della Compagnia di Acqui Terme, il Vice Brig. Daniel Carano della Stazione di Spigno Monferrato, il Vice Brig. Simone Luca della Stazione di Oviglio, il Vice Brig. Simone Pileri della Stazione di Serravalle Scrivia, il Mar. Ord. Danilo Piglione e il Brig. Salvatore Germanà della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria, il Brig. Silvestro Maurizio Amata della Sezione Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure e il Brig. Alessio Costa del Nucleo Comando della Compagnia di Tortona. “Questo non è un traguardo ma una nuova partenza”, ha sottolineato il Colonnello Rocco. “Non smettete di studiare”, ha aggiunto, esortando tutti a migliorare costantemente la propria preparazione professionale e la propria cultura. “A grado superiore corrispondono superiori responsabilità. È importante essere ancora di più di esempio per i collaboratori e i colleghi più giovani, accettando con il nuovo grado di assumersi, il più delle volte, molti oneri e pochi onori. Dopotutto, essere Carabiniere significa mettersi al servizio della collettività, non per il proprio interesse, ma per il bene comune”.