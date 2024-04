Il Consiglio comunale renderà omaggio all’ex sindaco Rita Semino

Un minuto di raccoglimento da parte dell'assemblea di cui faceva parte la donna, sindacalista Cisl per oltre 50 anni.

Il Consiglio comunale di Gavi oggi, 29 aprile, renderà omaggio a Rita Semino, ex sindaco, con un minuto di raccoglimento. L’assemblea è convocata alle 17 nella sala consiliare del municipio: il primo punto all’ordine del giorno prevede un minuto di raccoglimento in memoria del consigliere comunale di maggioranza, scomparsa il 9 aprile scorso a 89 anni. Il Consiglio comunale poi voterà la surroga di Semino, sostituita dal primo degli esclusi della lista di maggioranza. L’ex sindacalista della Cisl, nonostante l’età e i problemi di salute, in tre anni e mezzo è sempre stata presente alle sedute dopo essere stata eletta nella lista del sindaco Carlo Massa nel settembre del 2020. Oggi sarà votata anche la surroga del consigliere di minoranza Enrico Gualco, dimissionario.