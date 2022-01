Servono più guardie faunistiche e veterinari per affrontare la peste suina africana (Psa). La richiesta arriva dal capogruppo 5 Stelle in Regione Sean Sacco in vista degli abbattimenti di cinghiali programmati a febbraio per arginare la malattia. Il timore è che vengano infettati anche i maiali mettendo a rischio il settore dell’allevamento. La Regione ha annunciato per il prossimo mese l’avvio degli abbattimenti nella zona di controllo istituita in un raggio di 10 km intorno alla zona infetta, cioè i 114 Comuni alessandrini, genovesi e savonesi dove è vietato anche praticare trekking e altre attività nei boschi. Sul territorio alessandrino sono stati inseriti nella zona di controllo 44 Comuni: Alessandria, Alice Bel Colle, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelspina, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Merana, Momperone, Monleale,

Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Oviglio, Paderna, Pontecurone, Ponti, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino. Altri sono in provincia di Asti e altri nel Cuneese. In quest’area, dove è vietata, al momento, solo la caccia, fra poche settimane servirà un numero elevato di persone per ridurre al minimo il numero di ungulati in modo da arginare il più possibile la peste suina nella zona infetta. Sacco commenta: “Sarà necessario contenere il numero dei cinghiali applicando metodi scientifici ed aumentando, la dotazione di guardie faunistico ambientali delle Province. Riteniamo inoltre indispensabile un potenziamento delle dotazioni organiche nell’area della prevenzione al fine di colmare la carenza di medici veterinari nelle aziende sanitarie locali”. Fino a ieri, 22 gennaio, confermati 12 casi di peste suina nella zona rossa in Piemonte e 3 in Liguria. Atteso l’esito delle analisi per altri 4 casi.