A Parodi Ligure i funerali di Edoardo Manesso.

I funerali di Edoardo Manesso saranno celebrati domani, venerdì 28 ottobre a Parodi Ligure. Per il giovane di Gavi, morto mercoledì mattina a Novi Ligure in un incidente tra il suo scooter e un’automobile, i genitori, Lara ed Ezio, hanno deciso la cremazione e raccogliere fondi a favore della Tecnobios Procrezione di Bologna. La morte di Edo, come era chiamato da tutti, ha gettato nello sconforto non solo i genitori e la famiglia, ma anche le comunità di Gavi e Parodi, il paese dove abitano il papà Ezio e i nonni materni, Gian Paolo e Thea, oltre ai compagni di scuola dell’Itis-Volta di Novi. Toccante il post pubblicato dalla professoressa Grazia Milani, vicepreside della scuola media di Gavi, frequentata da Edoardo fino a due anni fa: “Ho avuto la possibilità, da insegnante, di accompagnarti per tre anni, giorno dopo giorno, con qualche difficoltà e tanti successi. Ti ho tenuto la mano al tuo primo esame importante, ho letto oltre la tua esuberanza e ho scoperto un ragazzo dolce, sensibile, premuroso e desideroso di imparare. Ci siamo capiti e voluti bene. Tu eri il classico gigante buono, che cercava affetto e comprensione. Sei stato speciale e mi hai reso orgogliosa di te, mandandomi persino le pagelle delle Superiori. Ti abbiamo voluto bene tutti. Ti voglio immaginare libero, con la tua moto e la tua bontà d’animo. Ciao Edo”. I funerali si svolgeranno alle 10 nella parrocchia di Parodi. Stasera, 27 gennaio, alle 20, il rosario nella stessa chiesa.