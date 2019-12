A Stazzano il Concerto di Natale per la Croce Verde

Nell’ambito della Piccola stagione musicale, l’associazione stazzanese “Amici della Musica”, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza per giovedì 19 dicembre alle 21, nel Salone parrocchiale, il XXX Concerto di Natale eseguito dall’Asam Chorus, diretto dal Maestro Franco Carrega; al pianoforte Virginia Fracassi.

Il tradizionale evento annuale ospiterà quest’anno due musicisti di grande talento, la pianista coreana Eunmi Park , giovanissima ma già con elevata esperienza; ha iniziato a suonare a soli 7 anni e dopo gli studi accademici in Patria e all’estero, nel 2016 si è trasferita in Italia, per proseguire i propri studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Dal 2018 studia con il M° Roberto Plano presso l’Accademia di Pinerolo. L’altro ospite è il pianista Umberto Ruboni, anche lui “enfant prodige”, come Eunmi, inizia a suonare il pianoforte dall’età di sette anni. Dopo gli studi presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, e tanti premi nazionali e internazionali, anche per lui gli studi proseguono al Conservatorio di Milano e ora all’Accademia di Pinerolo. i due artisti, uniti negli studi e nella vita, suoneranno a quattro mani.

Al termine del Concerto sarà offerto un brindisi augurale.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Croce Verde Stazzanese.