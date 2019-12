Serravalle Scrivia. “Topini sotto l’Albero alla scoperta di Babbo Natale”

Un pomeriggio di letture animate, canzoni e giochi per bambini, è questa la proposta della Biblioteca Comunale “Roberto Allegri”, di Serravalle Scrivia che ha organizzato per giovedì 19 dicembre, alle 17 un pomeriggio speciale intitolato “Topini sotto l’Albero alla scoperta di Babbo Natale”, dedicate ai bimbi dai 3 agli 6 anni. Per vivere insieme la magia del periodo natalizio, ci si riunirà insieme accanto all’albero per ascoltare le affascinanti storie e filastrocche natalizie legate alla suggestiva figura di Babbo Natale. Un affascinante viaggio alla scoperta della sua casa in Lapponia e delle sue renne, fino ad accompagnarlo nel viaggio più magico che ci sia…quello della Notte di Natale, quando a bordo della sua slitta porta i doni a tutti i bambini del mondo. Un pomeriggio speciale in cui si alterneranno racconti, canzoni e bellissimi giochi da fare tutti insieme. L’iniziativa è legata al progetto nazionale per la lettura ad alta voce “Nati Per Leggere”.