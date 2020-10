Nuovo ambulatorio di Cardiologia Pediatrica al San Giacomo

E’ attivo da questo mese all’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure un nuovo ambulatorio di Cardiologia Pediatrica, il primo nelle strutture di ASL AL. L’ambulatorio è gestito dalla dottoressa Gabriella Lencioni, cardiologa esperta sia nella diagnostica che nella clinica delle problematiche cardiologiche in età pediatrica e fa parte del reparto di Cardiologia diretto dalla Dottoressa Maria Elena Rovere.

L’ambulatorio inizialmente è accessibile ogni primo mercoledì del mese e le prenotazioni potranno essere effettuate telefonando presso la segreteria dell’ambulatorio di cardiologia al numero 0143-332392. Anche questa prestazione, con la progressiva messa online del nuovo CUP regionale, sarà prenotabile al numero verde 800.000.500 oppure online sul portale lamiasalute all’indirizzo https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/ o ancora tramite l’app CUP PIEMONTE.

Il nuovo servizio, che lavorerà in rete supportando anche gli specialisti degli altri presidi di ASL AL, rappresenta una aggiunta importante all’offerta di prestazioni sanitarie a disposizione della comunità e testimonia lo sforzo di ASL AL che, pur in una situazione di cronica mancanza di personale medico, è impegnata a rispondere in modo proattivo ai bisogni di salute dei suoi assistiti.