In treno con due coltelli. Denunciato dalla Polfer

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, alla stazione di Novi Ligure, hanno denunciato un cittadino italiano con l’accusa di porto d’armi abusivo. Per l’uomo, che viaggiava a bordo di un treno nella tratta Genova –Torino, non era la prima denuncia, infatti, gli agenti a seguito del normale controllo hanno scoperto che a suo carico c’erano già numerosi precedenti di polizia per droga, per reati contro il patrimonio e per reati contro le persone. Il controllo è stato esteso anche al bagaglio, nel quale sono stati rinvenuti un coltello con lama da 6cm ed altre due lame da 8 cm, il tutto sequestrato dagli operatori della Polfer.

Questa settimana, il compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha identificato 4.351 persone di cui 1216 stranieri, 330 minori e 815 con precedenti di polizia. 21 persone indagate, 63 veicoli controllati, 280 pattuglie impegnate nelle stazioni e 7 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori. 21 i servizi lungo linea e 20 di Ordine Pubblico.