Un’estate di eventi all’aperto per far rivivere il centro di Tortona. Dopo il successo delle prime due serate, si ripropone questa sera e per gli altri tre giovedì di luglio lo shopping serale con l’iniziativa «aperitiviAMOtortona»: dalle 19 alle 22, i produttori e i vignaioli del territorio, abbinati a rotazione ogni giovedì ad un bar, propongono un aperitivo speciale con prodotti tipici e vini del Tortonese.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Unione Commercianti, Strada del Vino dei Colli Tortonesi e Terre Derthona. Anche questa sera quindi una bella occasione per vivere il centro città e apprezzare l’offerta commerciale degli esercenti oltre a degustare le tipicità enogastronomiche della zona (gli abbinamenti, tutti su prenotazione, sono su vivitortona.it).

«Pur nel rispetto delle misure sanitarie restrittive e le poche leve sulle quali ha potuto agire l’amministrazione comunale – dice il vice sindaco Fabio Morreale – la città è ripartita in maniera disciplinata, sia per quanto riguarda il comportamento dei cittadini, che degli stessi esercenti. Tanti i tavolini tutti occupati fuori dai bar e dai ristoranti tortonesi che hanno contribuito alla riuscita delle prime due serate che proseguiranno tutti i giovedì del mese di luglio. Grazie all’Unione Commercianti, a tutti gli esercenti, ai produttori, ai volontari della Protezione civile, alla nostra polizia municipale e alle forze dell’ordine in generale, che consentono lo svolgimento della manifestazione in maniera ordinata».

Inoltre, anche se l’inizio dei saldi è slittato al 1° agosto, la Regione ha dato la possibilità ai commercianti di proporre comunque offerte particolari sospendendo il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all’avvio dei saldi. Nei negozi quindi si potranno trovare tante occasioni per rinnovare il guardaroba estivo.

Radio Pnr, media partner dell’evento, sarà presente con un proprio stand, tra musica di sottofondo, comunicazioni e interviste istituzionali, all’angolo tra via Emilia e via Carducci. Il newsjockey Brocks e il dj Lorenzo Barbieri proporranno la musica di WeLOvePnr, l’iniziativa che fa rivivere le canzoni più belle di tutte le estati.

Intanto domani, venerdì 10 luglio, alle 21,30, in piazza dell’Annunziata, è in programma il secondo concerto di «Musica sotto le stelle» a cura dell’Accademia San Matteo: un concerto di pianoforte con Maria Cristina Davio e Alberto Maiorana, allievi del Maestro Giorgio Vercillo. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria (3348018125). Ancora da definire, invece, due spettacoli teatrali all’aperto in collaborazione con Piemonte dal Vivo, tra fine luglio e inizio agosto, sempre in piazza dell’Annunziata: una rivisitazione comica dell’Otello di Shakespeare e un musical. Nel fine settimana dal 17 al 19 luglio, in corso Garibaldi, appuntamento con lo Street Food, le cui modalità di svolgimento, in osservanza delle misure di sicurezza anti Covid, sono allo studio da parte dell’Ufficio Manifestazioni con la Polizia municipale.

Sabato 11 luglio, inoltre, ritorna «La bottega agricola» di Terre Derthona, esposizione e vendita di prodotti metro zero, valorizzazione della filiera corta e dei mercati locali dei produttori e degli artigiani che aderiscono a La Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi. La location è a sede dell’associazione, lo storico edificio delle ex carceri napoleoniche. Ogni sabato i produttori saranno nel cortile, con ingresso anche da corso Romita.