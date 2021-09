“Angelo Casarini, 79 anni, finanziere in pensione, vive con la compagna a Carrosio (Alessandria), nei pressi di Gavi, al confine tra il Piemonte e la Liguria. Sabato 11 settembre, verso le 18,30, si è allontanato dalla sua abitazione senza informare nessuno. La compagna, rientrando a casa, non lo ha trovato e ha fatto scattare subito l’allarme. I Carabinieri di Voltaggio e i Vigili del Fuoco, insieme a tanti volontari, sono impegnati nella ricerca con elicotteri, droni e cani. Ha con sé i documenti ma non il telefono. Cammina trascinando i piedi a terra”. È l’appello pubblicato sul sito internet della trasmissione tv “Chi l’ha visto?” sulla scomparsa di Angelo Casarini. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, 13 settembre, e proseguiranno anche oggi. Oltre ai vigili del fuoco e ai volontari di Aib, Protezione civile e Croce Rossa, sono impegnati anche tanti cittadini di Carrosio, che conoscono al meglio il territorio. Senza dimenticare la pro loco, che da giorni prepara da mangiare per decine di persone.

Accanto alle unità cinofile dei vigili del fuoco oggi arriveranno i carabinieri con i loro cani molecolari, in grado di percepire odori anche parecchie ore o giorni. L’area intorno a Carrosio ieri è stata ancora sorvolata dall’elicottero dei vigili del fuoco. “La prima notte, fra sabato e domenica – spiega il sindaco, Valerio Cassano – le ricerche hanno coinvolto 80 persone. Si è arrivati a Sottovalle e Rigoroso, alla Castagnola e, sul territorio comunale e limitrofo, a Ricoi e alla cascina Ferrua. Ogni giorno si allarga o si restringe il raggio delle ricerche”.