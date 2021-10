Approvati in Consiglio il bilancio partecipato e la nomina dei revisori

La seduta di mercoledì 29 settembre del Consiglio comunale prevedeva due soli punti all’ordine del giorno, entrambi di ambito finanziario.

E’ stato discusso e approvato il bilancio consolidato, ovvero lo strumento finanziario che unisce al bilancio dell’ente locale anche i risultati degli enti partcipati, società e consorzi; le cifre per l’esercizio 2020 sono state presentate dall’assessore agli Enti partecipati Luigi Bonetti.

Il risultato consolidato dell’esercizio 2020 è di 686.033,93 euro. Deriva dalla sommatoria dei seguenti risultati economici:

Comune di Tortona (100%) 569.052,92 euro

Asmt Tortona spa (24,48%) 24.846,47 euro

Amias srl (23,31%) 35.250,78 euro

Srt spa (12,81%) 810,10 euro

Cisa Tortona (45,33%) 52.573,48 euro

Csi Piemonte (0,43%) 1.852,07 euro

Csr (12,39%) – 289,26 euro

Operazioni di consolidamento 1.937,37 euro

Quindi il risultato di esercizio del Comune di Tortona di 569.052,62 euro viene incrementato di 116.981,01 euro dai risultati conseguiti dagli organismi partecipati appartenenti al gruppo di consolidamento.

Il bilancio consolidato è stato approvato con 11 voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dei quattro Consiglieri di minoranza presenti.

Stesso esito di votazione per la delibera per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, presentata dal sindaco Federico Chiodi e approvata con 11 voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dei quattro Consiglieri di minoranza presenti. Il professionista indicato dal Comune è Riccardo Ceriana, che, come ricoprirà l’incarico di presidente del Collegio dei Revisori. Gli altri due revisori che, sencondo procedura, vengono estratti a sorte dalla Prefettura tra i curricula pervenuti, sono Chiara Mazzarotto e Luisella Vallosi.