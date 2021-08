Appuntamento a Pozzolo con la “Festa d’estate”.

La Proloco di Pozzolo Formigaro propone un appuntamento classico di questo periodo dell’anno: la “Festa d’Agosto”. Da venerdì 6 fino a martedì 10 agosto, tutto il paese si animerà per offrire occasioni dedicate alla gastronomia, alla musica, allo sport e al piacere di ritrovarsi, con un ricco cartellone di attività. Il “cuore” della festa sarà, come da tradizione, il castello medievale, con le piazze antistanti e la corte interna, luoghi nei quali sarà allestito il ristorante all’aperto e, dove si potrà ascoltare musica, assistere a momenti di intrattenimento o passeggiare tra le classiche bancarelle.

“ Nel pieno rispetto delle normative anti Covid tutto si svolgerà in completa sicurezza– spiega il presidente della Pro Loco Giancarlo Goggi – Al nostro ristorante si potranno degustare tante specialità gastronomiche. I posti a sedere sono circa 200 e i nostri volontari seguiranno con attenzione il turn-over dei commensali, per favorire l’avvicendarsi degli ospiti. In ottemperanza alla normativa emanata dal Governo, sarà necessario presentare il green pass (vaccinale o tampone) per poter accedere al ristorante e per assistere agli spettacoli musicali che si svolgeranno all’interno della corte del castello” .

In cartellone venerdì 6 troviamo la musica live di Gianca e Max; sabato 7 ad intrattenere il pubblico sarà l’orchestra Graziella Group e domenica 8, l’appuntamento è con lo spettacolo “Tango e Folklore”, dal classico al contemporaneo, con i musicisti Los Casares Compagnia Libertango. Ospiti d’eccezione della serata saranno Alejandro Pereyra e Vanessa Lamis, campioni nazionali di tango e Makiko Mori, ballerina di tango e folklore.

Anche nel centro storico saranno allestite diverse postazioni dove ascoltare musica dal vivo. Inoltre, in Piazza Italia, per la gioia dei bimbi, ci saranno le giostre.

Come da tradizione il martedì 10 agosto, si svolgerà la classica gara ciclistica , “Trofeo Comune-Pro Loco-Fornasari”, organizzata dalla ASD Fornasari auto. La competizione si svolgerà in un circuito nelle zone limitrofe al paese, con partenza e arrivo al centro sportivo comunale, nei pressi della Palestra. Quest’anno la competizione è arricchita dalla presenza dei partecipanti al Giro d’Italia dei veterani dello sport e Pozzolo ne sarà tappa. Sono previste due prove: prima partirà alle 13,45 e sarà riservata ai veterani e la seconda alle 16,45 con tutti i partecipanti .