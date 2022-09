Arquata Scrivia. Torna Ar.Qua.“Un viaggio tra Gusto, Cultura, Passione”

“Artigianato Qualità Tradizione”, sono questi gli ingredienti di Ar.Qua.Tra, l’evento che da quattordici anni viene organizzata dal Comune di Arquata Scrivia e realizzato con la collaborazione delle Associazioni del territorio. L’edizione 2022 dal titolo , si svolgerà domenica,18 settembre e, propone tante novità.

La prima riguarda il patrimonio culturale locale; un tema a cui gli abitanti di ogni luogo sono particolarmente legati, perché rappresenta la loro storia, il vissuto dei loro antenati ma, incuriosisce anche chi non è originario del luogo, perché la bellezza è patrimonio di tutti. La mostra inedita sui “Tesori culturali” sarà allestita con l’aiuto del Servizio Civile, a Palazzo Spinola, sede del Municipio.

Restando nel passato ecco che in piazza Bertelli arriverà “L’Accademia dei giochi antichi”, riproduzioni fedeli di giochi dimenticati che raccontano come un tempo ci si divertiva.

In via Interiore ci saranno gli artigiani con i loro vecchi mestieri. Sempre nella caratteristica via Interiore, dove si trova la “Casa Gotica”, si potranno ammirare le esposizioni artistiche, Arquator, con i presepi, mentre sulla gradinata, si esibiranno le Arcobalene e i Buena Onda.

Passeggiando in via Libarna tra negozi, bancarelle, si potranno visitare gli atelier degli artisti e partecipare a interessanti laboratori.

Nel percorso del gusto, la tappa alla Soms darà l’opportunità di conoscere i vini del territorio e assaggiare le specialità della tradizione nell’Isola Gastronomica dalla Lea, curata dalle Associazioni.

Inoltre, alle 18, inizierà “ArquaGiovane”, a cura dei mitici locali arquatesi “Music & Food” fino alle 24.

Per l’occasione “Botteghe aperte” nelle quali acquistare prodotti di qualità.