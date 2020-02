Borgosesia: brillano le ginnaste della ADS Ritmica La Torre di Arquata

Brillano l’entusiasmo e la voglia di divertirsi delle ginnaste della ADS Ritmica La Torre di Arquata Scrivia che sabato 25 gennaio, a Borgosesia, hanno partecipato alla prova regionale del campionato Silver LB. La competizione è una prova sempre molto partecipata e dall’ottimo livello. Infatti, più di 150 sono le ginnaste scese in gara, tra allieve e junior, gara in cui le atlete della ADS Ritmica La Torre, oltre alla buona tecnica, hanno dimostrato di avere grinta da vendere e soprattutto tanta voglia di divertirsi e esibirsi.

Tra le Allieve hanno partecipato Agnese Alice, Greta Bisio, Sara Grosso, Agata Puccia, Alice Barbieri e Camilla Ponta, dimostrando precisione dell’esecuzione e nella tecnica anche se hanno lasciato trasparire la loro emozione per l’importante palco. Per le junior sono arrivati il secondo e il quarto posto per Morena Lombardo e Aurora Malaspina, su 25 atlete. Successo anche l’esibizione di Aurora Balzamino. Per la categoria senior 1 hanno ottenuto l’ottavo e il nono posto Sara Esposito e Valentina Svanoni su 20 ginnaste in gara. La prossima competizione federale si terrà il 9 febbraio a Chivasso con la categoria LC.