Bosio, un bel regalo per la scuola elementare da Domenico Guido.

Un bel regalo per la scuola elementare di Bosio, dotata di un nuovo Megatablet grazie alla generosità del bosiese Domenico Guido. Lo strumento, come ricordano dalla scuola di Bosio, “contribuirà ulteriormente a promuovere una didattica innovativa finalizzata a coinvolgere attivamente gli studenti nella costruzione di stimolanti attività e concorrerà a sviluppare competenze di apprendimento collaborativo”. Alla festa di inaugurazione del Megatablet di giovedì scorso, oltre a Domenico Guido, hanno partecipato le insegnanti, il sindaco Stefano Persano, il presidente della Pro Loco Maurizio Citron, le storiche maestre Alba Ghio e Marina Ardea Grosso, le rappresentanti dei genitori e la Dirigente Scolastica Sabrina Caneva, che ha elogiato “la professionalità e l’impegno del personale scolastico e la grande collaborazione e disponibilità che l’amministrazione comunale di Bosio ha sempre dimostrato nei confronti dei bisogni e delle necessità della scuola del paese”. Tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo e grande interesse all’iniziativa, dimostrando con gioia e spontaneità di essere molto grati per il nuovo dispositivo multimediale. I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno concluso i loro interventi sottolineando “l’importanza per le nuove generazioni di conciliare tradizione e innovazione per la formazione di un nuovo sapere”. Dalla scuola un grazie anche a tutti coloro che aiutano il plesso.