È in corso in queste ore l’intervento dell’elisoccorso nei boschi di Voltaggio, precisamente in Valle Barca, per un incidente di cui è rimasto vittima un ragazzo. Il diciannovenne stava percorrendo una strada sterrata verso la frazione di Borlasca, nel territorio di Isola del Cantone (Genova), quando è caduto battendo la testa.

Chi era con lui ha dato l’allarme e sul posto è intervenuto l’elisoccorso alpino. Per il giovane è stato diagnosticato un trauma cranico con codice giallo. Non sarebbe quindi in pericolo di vita