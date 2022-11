Altri 600 mila euro per migliorare la pista ciclopedonale realizzata a Vignole Borbera dal Comune con i fondi del Terzo valico. L’amministrazione comunale ha firmato con la Regione l’accordo che prevede fondi per 480 mila euro in arrivo da Torino e 120 mila euro dalle casse comunali. Con questa ulteriore somma saranno costruiti due campi coperti per il padel, previsti all’inizio del tracciato che da Vignole conduce a a località Vanzelle per poi inoltrarsi nel territorio di Borghetto fino a Castel Ratti. La pista sarà interamente illuminata con impianti alimentati da pannelli fotovoltaici. Saranno allestiti due punti di sosta con attrezzatura per ginnastica all’aperto e tavolini e panche in legno con giochi per bambini. Il tracciato è lungo 1.800 metri e scorre parallelo alla strada provinciale 140. E’ stato costruito con una quota del primo milione di euro ricevuto dal Comune grazie al Terzo valico. La pista è percorribile dalla scorsa primavera e attende il tappetino colorato, che sarà sistemato dopo l’assestamento definitivo del fondo.