La sede del Parco regionale dell’alta Val Borbera, a Carrega Ligure, vedrà preso l’arrivo di un istruttore tecnico, cioè un geometra, che sarà assunto dalle Aree protette dell’Appennino Piemontese tramite un bando di concorso pubblico in scadenza il 23 gennaio 2022. Sarà un posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con orario di 36 ore settimanali, di norma dal lunedì al venerdì. Il tecnico si aggiunge all’operaio assunto nelle scorse settimane sempre per la sede di Carrega. L’area protetta valborberina è stata istituita dalla Regione all’inizio del 2019 dopo una raccolta firme on line che ha raccolto migliaia di adesioni e il grande lavoro degli amministratori comunali e delle Aree protette dell’Appennino Piemontese. Subito dopo è iniziata la battaglia per rendere operativa la sede del Parco, collocata in municipio, con la richiesta di avere personale direttamente a Carrega e non a Bosio, distante oltre 50 km, come inizialmente previsto. Ulteriori informazioni, il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati sul sito web dell’Ente di Gestione delle Aree protette Appennino Piemontese a questo link: https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2021/12/24/bando-di-concorso-pubblico-unificato-per-esami-per-n-2-posti-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-cat-c-posizione-giuridica-c1-profilo-professionale-istruttore-tecnico-ccnl-comparto-funzioni-lo-2/