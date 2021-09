Carrosio: ancora nessuna notizia di Angelo Casarini, scomparso sabato.

Sono andate avanti anche la notte scorsa e riprenderanno oggi, 13 settembre, alle 8, le ricerche di Angelo Casarini, 79 anni, scomparso sabato da Carrosio. L’anziano, affetto da demenza senile, si è allontanato dalla sua casa in paese senza dare notizie. Sarebbe stato visto l’ultima volta vicino alla Pineta di Carrosio. In quella località e in buona parte dell’alta Val Lemme si sono concentrate le ricerche da parte di oltre cinquanta persone tra volontari della Protezione civile, Aib, Croce Rossa e vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero e con squadre del Soccorso Alpino e cinofile.

Battuti i boschi tra Carrosio, Voltaggio e Sottovalle e anche le stazioni ferroviarie di Arquata Scrivia, Novi Ligure e Serravalle. Casarini abita a Carrosio, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, ed è un ex finanziare in pensione. Quando è uscito di casa era vestito di beige con camicia, pantaloni, maglione e giubbotto. Aveva una busta rosso-bordeaux al braccio. In caso di segnalazioni chiamare i carabinieri di Voltaggio: 010-9601216