Resterà chiusa per tre notti la strada provinciale 160 della Bocchetta. Il motivo è il cantiere al km 19, nel territorio di Carrosio, dove le imprese incaricate dal Cociv devono allargare la carreggiata. L’attività è ripresa alla fine del 2019 dopo un lungo stop dovuto alle precauzioni necessarie per la presenza di amianto. Da oltre un anno il traffico è regolato da un semaforo. Per consentire la realizzazione di micropali la Provincia ha disposto lo stop a tutti gli automezzi dalle 22 di oggi, mercoledì 8 gennaio, alle 6 di domani, 9 gennaio, e poi dalle 22 di domani alle 6 di venerdì. Stesso orario nella notte tra venerdì e sabato.

I lavori si dovranno fermare solo in caso di emergenza: ambulanze e vigili del fuoco non avrebbero strade alternative per arrivare in alta Val Lemme se non passare dalla Valle Scrivia e percorrere la provinciale 163 della Castagnola, con un percorso lunghissimo e tortuoso.