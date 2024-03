AGGIORNAMENTO: la strada comunale tra Variano e Castel Ratti è stata riaperta questa mattina

La frazione di Castel Ratti in grosse difficoltà da ieri, 10 marzo, a causa del cantiere per il rifacimento del ponte sul Borbera verso Borghetto e delle frane cadute sulla strada comunale verso Variano, che ne hanno causato la chiusura decisa dal sindaco di Vignole Borbera. La strada risulta infatti molto pericolosa per la situazione dei versanti ancora in movimento per via delle forti piogge cadute fino a ieri mattina su tutto il territorio. Il Comune di Vignole sta lavorando anche stamattina per rimuovere le frane: se il tempo reggerà la strada potrebbe essere riaperta entro poche ore ma resta l’incognita maltempo. L’unica alternativa finora è la strada verso Grondona, molto più lunga.