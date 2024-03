Maltempo: chiuso da stamattina a Gavi il guado sul Lemme.

A Gavi il guado sul Lemme è stato chiuso stamattina, 10 marzo, a causa della piena del torrente dopo le piogge intense che sono andate avanti per tutta la notte. L’ondata di maltempo era stata preannunciata dalla Protezione civile e dall’Arpa nei giorni scorsi. Nella giornata odierna è stata infatti prevista allerta gialla per tutta la nostra provincia con possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. A Gavi il traffico proveniente da Bosio e Parodi Ligure viene deviato nel centro storico in via XX Settembre e via Mameli, dove, di fronte al Comune, è ancora aperto il cantiere per la riqualificazione della strada.