Centro storico senz’acqua a causa del cantiere di via Mameli

A causa dei lavori di riqualificazione di via Mameli, oggi, 21 febbraio, parte del centro storico di Gavi resterà senz’acqua. Da alcune settimane è stato aperto il cantiere del secondo lotto per il rifacimento del porfido e dei sottoservizi lungo la strada principale di Gavi. Gestione Acqua, gestore dell’acquedotto comunale, deve sostituire la tubazione, per questo oggi, dalle 8 alle 17, in via Mameli da Piazza Marconi all’incrocio con Via XX Settembre, in Via XX Settembre, Via Cavour, Via Desimoni, Vico Bassani, Via delle antiche mura sarà sospesa l’erogazione dell’acqua. La società ricorda che “tutti gli apparecchi utilizzatori (rubinetti, eccetera) dovranno pertanto rimanere inattivi durante il periodo di sospensione. Alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità e cali di pressione. Per eventuali segnalazioni e informazioni è possibile contattare il seguente numero: 800338400″.