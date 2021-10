Chiusa da domani, 25 ottobre, per oltre un mese durante il giorno la strada provinciale 176 Gavi-Castelletto d’Orba. L’impresa Marchelli Scavi deve rifare la rete fognaria dal km 300 al km 1700, tra Gavi e San Cristoforo per conto del Consorzio Valle Orba Depurazione di Basaluzzo. Lo stop al traffico scatterà domani dalle 7,30 fino alle 19 di ogni giorno, compreso il sabato. La ditta Marchelli ricorda che sarà consentito il passaggio ai residenti nelle tratte prima e dopo l’area di cantiere. Per i residenti con accesso dentro il cantiere verrà consentito il passaggio gestito da movieri della ditta. “La necessità di eseguire urgentemente tale opera non ha consentito una tempestiva comunicazione”, spiega l’impresa, che punta a un’ultimazione dei lavori prima dei tempi indicati nell’ordinanza della Provincia. L’amministrazione provinciale ricorda che il percorso alternativo per i veicoli da San Cristoforo verso Gavi è lungo la SP 160 “della Val Lemme”, la SP 178 “Capriata-Francavilla”, la SP 177 “Capriata- San Cristoforo”, attraverso gli abitati di Gavi, Francavilla Bisio, Capriata d’Orba, e viceversa.