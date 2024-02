Con “Emozioni in gocce” Andrea Santoro premiato ad Arma di Taggia.

Importante riconoscimento per l’autore gaviese nel concorso di poesia “Ossi di seppia”, uno dei più importanti in Italia.

Si intitola “Emozioni in gocce” la poesia scritta dal gaviese Andrea Santoro che ha ottenuto il premio speciale della giuria al concorso “Ossi di seppia”, organizzato ad Arma di Taggia, in provincia di Imperia, dal Comune di Taggia. Una manifestazione arrivata alla trentesima edizione, dedicata alla poesia inedita e alla quale prendono parte migliaia di appassionati. Il concorso “Ossi di seppia” per questo è considerato fra i più importanti in Italia.

Il premio ottenuto da Santoro nella sezione dedicata alla poesia singola diventa così ancora più importante, visti i numeri del concorso e la sua rilevanza a livello nazionale. Andrea era stato premiato anche lo scorso anno nella località ligure grazie al libro “Dove nascono le parole”, edito dalla Joker di Novi Ligure, una raccolta di poesie dedicate all’amore, agli amici, alla malattia. L’opera aveva ottenuto il quarto posto al concorso nazionale di poesia “L’arte in versi”, a Jesi, nelle Marche.

Ecco il testo di “Emozioni in gocce”:

Morso al cuore la tua assenza. Ti cerco trafficando nell’armadio della memoria. Apro sportelli svuoto cassetti, ma di te nessuna traccia. Mi siedo un attimo. Son sicuro del tuo sorriso, del tuo sguardo acuto, del tuo vestito colorato il tutto racchiuso in un quadro evanescente, niente altro mi viene in mente di quella conoscenza, del qualcosa esserci detti. Del tatto, della mano, della pelle. Delle vaghe tracce disperse nei ricordi di strane linee temporali. Solo le piacevoli sensazioni delle antiche emozioni in qualche modo condivise. Dispiaciuto di averti persa in un angolo della vita. Per fortuna ci sei stata, mi vien da dire, goccia di emozione al mio mare aggiunta