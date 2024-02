Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana a Novi Ligure e dintorni.

Nel corso dei fine settimana, proseguono i controlli dei Carabinieri. L’ultimo servizio straordinario ha visto impiegate, oltre alle Gazzelle già impegnate nelle normali attività, ulteriori quattro pattuglie provenienti dalle Stazioni del territorio, che hanno controllato in particolare le zone centrali della città.

Gli equipaggi hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie cittadine e nei luoghi di aggregazione, concentrandosi su quelli che in passato hanno dato problemi di ordine e sicurezza pubblica, come viale Saffi, piazza Indipendenza, galleria Perelli e piazza XX Settembre.

Controlli estesi anche a bar, sale scommesse ed edifici abbandonati.

Nel corso dei controlli sono stati individuati due stranieri irregolari, che, insieme a un terzo cittadino, sono stati anche segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di dosi di hashish detenute per uso personale.