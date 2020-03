Coronavirus: Novi Ligure sanifica le strade comunali

L’amministrazione comunale novese, comunica ai cittadini le decisioni concordate con Gestione Ambiente in merito alla pulizia delle strade.

A breve sarà concluso su tutto il territorio comunale l’intervento di sanificazione delle strade utilizzando il trattamento consentito con ipoclorito nelle stesse percentuali che erano già state utilizzate e cioè pari allo 0,1%.

La sanificazione è un intervento straordinario e non sostituisce la consueta pulizia delle strade che anzi è stata implementata nelle quantità di acqua usata.

Poiché l’amministrazione non ha voluto creare un disagio aggiuntivo ai residenti correlato alla necessità di spostamento delle proprie vetture, come già comunicato precedentemente dal Sindaco, non saranno rilevate multe per la sosta nelle aree soggette a pulizia.

Per effettuare l’intervento straordinario, il sindaco Gianpaolo Cabella, firmerà un’apposita ordinanza che consentirà all’Ente gestore di proseguire con gli interventi di sanificazione. A questi si aggiungono quelli di disinfezione manuale dei cassonetti e delle campane nelle parti che possono venire a contatto con le mani degli utenti.

L’amministrazione comunica inoltre che continuano i controlli della Polizia Municipale per far rispettare i provvedimenti del Governo nazionale. Alla data di ieri, 19 marzo, sono state controllate 90 persone e denunciate 3 persone per violazione delle normative in vigore.