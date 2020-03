Coronavirus Piemonte. Una piccolissima luce in fondo al tunnel

Abbiamo bisogno tutti di buone notizie. Non sappiamo se quella di oggi sia definibile una buona notizia, ma in Piemonte si sta registrando un sensibilissimo calo sia dei contagi, ma anche dei decessi; ieri a quest’ora, i decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19”erano stati 46, nel bollettino delle 13 di oggi, comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte i morti sono 16: 7 in provincia di Torino, 1 nell’Alessandrino, 4 nel Novarese, 2 nel Cuneese, 1 nel VCO, 1 residente fuori regione.

Il totale complessivo è ora di 499 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 120 ad Alessandria, 16 ad Asti, 41 a Biella, 31 a Cuneo, 67 a Novara, 160 a Torino, 24 a Vercelli, 31 nel Verbano-Cusio-Ossola, 9 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

La situazione contagi riporta che ora sono 6.534 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19”, con un incremento rispetto a ieri di 431 casi.

L’altro dato che dà un po’ di fiducia è il risultato dei tamponi diagnostici, finora ne sono stati eseguiti 18.054, di questi 11.052 sono risultati negativi.

Dall’inizio della pandemia le persone positive divise per provincia sono: 980 nell’ Alessandrino, 282 nell’Astigiano, 336 nel Biellese, 487 nel Cuneese, 577 nel Novarese, 3.108 nel Torinese, 336 nel Vercellese, 255 nel Verbano-Cusio-Ossola, 60 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 113 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 408.

Come di consueto alle 19.30 circa, l’aggiornamento della giornata