Tra pochi giorni, “il numero dei ricoveri Covid in Piemonte oltrepasserà i 6mila, superando di oltre 400 unità il limite massimo di ricezione del sistema ospedaliero piemontese”. Lo sostiene il deputato Federico Fornaro (Leu) analizzando i dati sulla crescita dei contagi. Il cosiddetto crash, cioè l’impossibilità di accogliere pazienti, è previsto per domenica 15 novembre, “se l’andamento dei numeri relativi agli ammalati che varcano le porte dei nosocomi resterà, come purtroppo assai probabile, quello delle ultime settimane. L’impossibilità di accogliere pazienti, si tramuterà in tragica realtà se non si riuscirà ad aumentare in qualche modo i posti letto e, soprattutto, il personale sanitario.

Quello che potrebbe accadere di fronte a uno scenario del genere riesce difficile perfino a scriverlo”, sostiene il capogruppo alla Camera di Leu. “Nella prima ondata – sostiene l’ex consigliere provinciale -, ci fu chi parlò di codice blu, un modo per dire che bisogna scegliere chi curare e chi no. I numeri, si diceva, non lasciano spazio a interpretazioni. Un mese fa, il 4 ottobre i ricoveri Covid in Piemonte erano 216, 13 i letti di terapia intensiva occupati da pazienti colpiti in maniera pesante dal virus, 3.142 le persone in isolamento domiciliare. Quattro settimane dopo i ricoveri sono 4.367, le terapie intensive 304 e i positivi in isolamento 49.526. I dati intermedi, settimana dopo settimana, indicano un aumento che disegna lo scenario peggiore per il Piemonte”.