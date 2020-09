Ecco come sarà composto il nuovo Consiglio comunale di Gavi, che dovrà essere convocato a breve dal neo sindaco, Carlo Massa, dopo la nomina degli assessori e del vicesindaco. Dallo spoglio elettorale di martedì mattina è emerso che per la maggioranza il più votato è stato Gianluca Griffò, con ben 231 preferenze, il miglior risultato ottenuto fra tutti gli eletti. Dal 1995 in poi, solo Nicoletta Albano, nel 2016, con oltre 600 preferenze e diversi mandati alle spalle, aveva fatto meglio. Il secondo è Valerio Alfonso (124), papabile vicesindaco, seguito da Alberto Gastaldo (106) e Mario Compareti (103).

Gli altri eletti sono: Davide Persegona (92), Francesca Regoli (89), Monica Dameri (85) e Rita Semino (66). Restano fuori Carla Poggi (64), Gabriele Pallavicino (63) Renato Zunino (54) e Giacomo Lolaico (51). Fra i banchi della minoranza siederanno la candidata sindaco Nicoletta Albano, affiancata da Enrico Gualco (126 preferenze), Alessandro Pestarino (65) e Stefano Rabbia (55).