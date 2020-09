Elezioni: Carlo Massa stravince su Albano

Elezioni comunali Gavi: risultati alle ore 11.15

Gavi ha voltato pagina, il nuovo sindaco è Carlo Massa. Con circa 1200 voti di scarto, SìAmoGavi, la lista guidata da Carlo Massa, ha stravinto contro una Nicoletta Albano che per 25 anni è sembrata assolutamente imbattibile. I pronostici raccontavano, fino alle 9 di questa mattina di un testa a testa, ma già dai primi scrutini la tendenza è stata palese. Il risultato finale è 1870 a 697.

Elezioni comunali Gavi: risultati alle ore 10.30

Il secondo seggio chiude con 336 voti per la lista SìAmoGavi contro 88 per Gavi nel Cuore.

Elezioni comunali Gavi: risultati alle ore 10.

Nello spoglio di due delle sei sezioni scrutinate a Gavi si profila una larghissima maggioranza per la lista che sostiene Carlo Massa. Nel primo seggio sono 298 i voti per SìAmoGavi contro i 97 della lista di Nicoletta Albano Gavi nel Cuore, nel secondo 180 a 42.

La Albano, nonostante sia indagata per concussione e peculato non ha rinunciato a candidarsi per la la quinta volta alla guida del pase, ma oggi, la “zarina” dopo un quarto di secolo, rischia di perdere la sua roccaforte.